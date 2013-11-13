Elmalı Tatlı Tarifi
Pazar kahvaltıları için tatlı mı arıyorsunuz? Elmalı tatlı tarifi buna uygun. Akşam çayıyla bile yiyebileceğini elmalı tatlı nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabukları soyulmuş elmaları rendeleyin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. İçine toz şeker ve tarçın katıp, elma suyunu çekene kadar pişirin.
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2
Tavayı ocaktan alıp, dövülmüş ceviz katın ve soğumaya bırakın. İki adet yufkayı üst üste koyun ve kenarına elmalı harcın yarısını yayıp, rulo yapın.
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3
Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin. 4 parmak eninde verev kesin ve üzerine zeytinyağı sürün.
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4
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.
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