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Elmalı Tatlı Tarifi

Elmalı Tatlı Tarifi
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Pazar kahvaltıları için tatlı mı arıyorsunuz? Elmalı tatlı tarifi buna uygun. Akşam çayıyla bile yiyebileceğini elmalı tatlı nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabukları soyulmuş elmaları rendeleyin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. İçine toz şeker ve tarçın katıp, elma suyunu çekene kadar pişirin.

  • 2

    Tavayı ocaktan alıp, dövülmüş ceviz katın ve soğumaya bırakın. İki adet yufkayı üst üste koyun ve kenarına elmalı harcın yarısını yayıp, rulo yapın.

  • 3

    Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin. 4 parmak eninde verev kesin ve üzerine zeytinyağı sürün.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.

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