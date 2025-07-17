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Yulaflı, Acılı Kurabiye

Yulaflı, Acılı Kurabiye
ORTA 30 DAKİKA

Baharatın sıcaklığıyla yulafın doyuruculuğunu buluşturan Yulaflı, Acılı Kurabiye; atıştırmalıkta cesur ve lezzetli bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hindistan cevizi yağı ve kakao yağını benmari usulü eritin. Yulaf, şeker, kırmızıbiber, kakao ve tuzu blender'de un haline gelene kadar çekin.

  • 2

    Küçük bir kasede chia tohumunu alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika bekletin.

  • 3

    Geniş bir kaseye çekilmiş kuru malzemeleri alın. Üzerine chia'yı ve eritilmiş yağları ilave ederek yoğurun.

  • 4

    Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Avuç içinizle hafifçe bastırarak şekil verin.

  • 5
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

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