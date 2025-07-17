Yulaflı, Acılı Kurabiye
Baharatın sıcaklığıyla yulafın doyuruculuğunu buluşturan Yulaflı, Acılı Kurabiye; atıştırmalıkta cesur ve lezzetli bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hindistan cevizi yağı ve kakao yağını benmari usulü eritin. Yulaf, şeker, kırmızıbiber, kakao ve tuzu blender'de un haline gelene kadar çekin.
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2
Küçük bir kasede chia tohumunu alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika bekletin.
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3
Geniş bir kaseye çekilmiş kuru malzemeleri alın. Üzerine chia'yı ve eritilmiş yağları ilave ederek yoğurun.
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4
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Avuç içinizle hafifçe bastırarak şekil verin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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