Üzümlü Çay Kurabiyesi

Her bir parçayı iki elinizle ovarak inceltin ve "n" şekli verip, saç örgüsü şeklinde örün. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.