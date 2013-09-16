Tarif Ara
Öğünler Kurabiyeler Üzümlü çay kurabiyesi

Üzümlü Çay Kurabiyesi

Üzümlü Çay Kurabiyesi
ORTA 20 DAKİKA

Leziz üzümlü çay kurabiyesi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Margarin, pudra şekeri, yumurta, kuru üzüm, vanilya, kabartma tozu ve unu derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi yoğurun ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
  • 2

    Her bir parçayı iki elinizle ovarak inceltin ve "n" şekli verip, saç örgüsü şeklinde örün. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hurmalı Cevizli Kurabiye
KOLAY 30 DAKİKA

Hurmalı Cevizli Kurabiye

Tarçınlı, Portakallı Rulo Kurabiye

Tarçınlı, Portakallı Rulo Kurabiye

ŞEFİKA GÜNYEL
Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Çikolatalı Kurabiye

ŞEFİKA GÜNYEL
Beyaz Ganaj Dolgulu Mini Makaronlar
ORTA

Beyaz Ganaj Dolgulu Mini Makaronlar