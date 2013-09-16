Üzümlü Çay Kurabiyesi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Margarin, pudra şekeri, yumurta, kuru üzüm, vanilya, kabartma tozu ve unu derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi yoğurun ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
-
2
Her bir parçayı iki elinizle ovarak inceltin ve "n" şekli verip, saç örgüsü şeklinde örün. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL