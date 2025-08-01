Bademli Kurabiye
Bol badem aromasıyla hazırlanan bademli kurabiye, çay saatlerine eşlik eden en pratik ve lezzetli tariflerden biri.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağını ve ayçiçeği yağını koyun. Yumurta, pudra şekeri ve badem ununu ekleyerek iyice karıştırın. Vanilya, kabartma tozu ve azar azar unu ekleyin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
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2
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle şekil verin. Parmaklarınızla yanlarından bastırarak üçgen şekli verin. Dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
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3
Her birinin üzerine birer badem yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Alt kısımları hafif pembeleşmeli. Fırından çıkarıp, soğuduktan sonra servis yapın.
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