Bademli Kurabiye

Derin bir kaba oda sıcaklığındaki tereyağını ve ayçiçeği yağını koyun. Yumurta, pudra şekeri ve badem ununu ekleyerek iyice karıştırın. Vanilya, kabartma tozu ve azar azar unu ekleyin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.