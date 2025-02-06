İncirli Kurabiye
İncirli Kurabiye Tarifi: Doğal incirlerin tatlı aromasıyla buluşan bu ağızda dağılan kurabiyeler, çay ve kahve saatlerinizin favorisi olacak. Pratik yapımı ve nefis lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harcı için incirleri sıcak suda yaklaşık 10 dakika bekleterek yumuşatın. Suyunu süzdüğünüz incirleri küçük doğrayın ve bir tencereye koyun. Üzerine suyu, toz şekeri ve limon suyunu ilave edin. Karışımı orta ateşte pişirerek incirlerin yumuşamasını sağlayın. Pişirme sırasında ara ara karıştırın ve suyu çekilene kadar pişirin. İsteğe bağlı olarak tarçın ekleyin. Karışımı blender ile pürüzsüz hale getirin ve soğumaya bırakın.
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2
Hamuru için bir kapta tereyağını ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyip tekrar çırpın. Ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı, tereyağlı karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
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3
Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açın. Hamuru uzun şeritler halinde kesin. Her bir şeridin ortasına incirli harçtan koyun ve hamuru rulo şeklinde kapatın.
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4
Ruloları yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda parçalara kesin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyeleri 12-15 dakika kenarları hafifçe altın rengini alana kadar pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve ılınmaya bırakın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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