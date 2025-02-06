İncirli Kurabiye

Hamuru için bir kapta tereyağını ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ve vanilyayı ekleyip tekrar çırpın. Ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Bu kuru karışımı, tereyağlı karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.