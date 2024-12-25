Rafine Şekersiz Zencefilli Kurabiye Adam
Yılbaşı sofralarınıza lezzet katacak bir rafine şekersiz zencefilli kurabiye tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karbonat ve limon suyu dışında kalan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Karbonatı limon suyu ile karıştırın ve karışıma ekleyin. Yeniden yoğurun.
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2
Hamuru 15 dakika buzdolabında bekletin.
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3
Buzdolabından hamuru çıkarın ve dörde bölün. Her bir parçayı merdane yardımı ile yarım cm kalınlığında açarak inceltin. Dilediğiniz şekilde kalıplarla kesip şekil verin.
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4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırının turbo ayarında 15-20 dakika pişirin. 5 dakika dinlendirip servis yapın.
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