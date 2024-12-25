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Rafine Şekersiz Zencefilli Kurabiye Adam

Rafine Şekersiz Zencefilli Kurabiye Adam
15 DAKİKA

Yılbaşı sofralarınıza lezzet katacak bir rafine şekersiz zencefilli kurabiye tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Karbonat ve limon suyu dışında kalan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Karbonatı limon suyu ile karıştırın ve karışıma ekleyin. Yeniden yoğurun.

  • 2

    Hamuru 15 dakika buzdolabında bekletin.

  • 3

    Buzdolabından hamuru çıkarın ve dörde bölün. Her bir parçayı merdane yardımı ile yarım cm kalınlığında açarak inceltin. Dilediğiniz şekilde kalıplarla kesip şekil verin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 170 derece fırının turbo ayarında 15-20 dakika pişirin. 5 dakika dinlendirip servis yapın.

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