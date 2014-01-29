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Portakallı Çikolatalı Kurabiyeler

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Portakallı çikolatalı kurabiye, lezzetli ve hafif bir kurabiye tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağını toz şekerle karıştırın. Çırpılmış yumurtayı ekleyin. Un, vanilya, portakal ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

  • 2

    Hamurun üzerini nemli bezle örtüp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Hamuru 2 eşit parçaya bölün. İki parçayı da unlanmış zeminde merdaneyle bisküvi kalınlığında açın. Çay bardağıyla hamurlar kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin.

  • 3

    Hamurların yarısının üzerine toz şeker serpin. 220 derece fırında 5-6 dakika üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu arada çikolatayı benmari usulü eritin.

  • 4

    Dövülmüş gofretleri ekleyip karıştırın. Şekersiz kurabiyeleri taban olarak kullanıp çikolatalı karışımı üzerine sürün. Şekerli parçaları da bunların üzerine yapıştırıp servis yapın.

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