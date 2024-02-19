Cevizli Kurabiye Tarifi
Son günlerde aramalarda sıklıkla önümüze çıkan, herkesin merak ettiği ceviz kurabiyesini kolay tarifiyle hazırlamak isteyenleri mutfağa alalım. Enfes tarifiyle ceviz kurabiye tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karıştırma kabına eritilmiş tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın. Üzerine yumurta, karbonat ve sirkeyi ekleyerek çırpmaya devam edin.
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2
Unu azar azar ilave ederek spatula yardımıyla karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ortasından bıçakla keserek, kesilen yer altta kalacak şekilde tepsiye dizin.
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3
Üzerine bıçak yardımıyla şekil verip buzdolabında 15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra aralarına fıstık ezmesi sürüp iki kurabiyeyi birleştirerek servis yapın.
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