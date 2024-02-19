Cevizli Kurabiye Tarifi

Üzerine bıçak yardımıyla şekil verip buzdolabında 15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra aralarına fıstık ezmesi sürüp iki kurabiyeyi birleştirerek servis yapın.