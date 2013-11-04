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Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye

Kepekli Ve Üzümlü Kurabiye
ORTA 20 DAKİKA

Sağlıklı ve lezzetli kepekli ve üzümlü kurabiye tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kepekli un ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. İçine sıvı yağ, yumurta, süt, esmer şeker, kuru üzüm ve tarçın ekleyip, tüm malzemeyi iyice yoğurun.

  • 2

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

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