Islak Kurabiye

Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alın. 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde tereyağı, pudra şekeri, ayçiçeği yağı ve yumurtayı iyice karıştırın. Üzerine kakao, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.