Islak Kurabiye
Dışı çatlak, içi yumuşacık ve ıslak dokusuyla damaklarda iz bırakan nefis bir lezzet: Islak Kurabiye tarifimizi mutlaka deneyin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dolgu için Hindistan cevizi, çiğ krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Buzdolabına yerleştirip 10-15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda dolgudan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafifçe elinizde yuvarlayın ve yeniden buzdolabına yerleştirin.
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2
Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alın. 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde tereyağı, pudra şekeri, ayçiçeği yağı ve yumurtayı iyice karıştırın. Üzerine kakao, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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3
Hamurdan 1 adet ceviz büyüklüğünde parça koparın. Elinizde açın. Ortasına 1 adet dolgudan yerleştirin. Poğaça yapar gibi elinizde yuvarlayın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeyi fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca teker teker soğuk şerbete iyice batırıp çıkarın. Servis tabağına yerleştirip Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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