Çikolatalı Yulaflı Kurabiye Tarifi
Az kalorili yulaflı ve çikolatalı bu kurabiyeyi yerken kilo almayı dert etmeyin! Çikolatalı yulaflı kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı yulaflı kurabiye tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolatayı bıçakla irice kıyın. Büyük boy bir karıştırma kabında un, karbonat ve tuzu karıştırın. Yulaf ezmesini ekleyip harmanlayın ve bir kenara alın.
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2
Başka bir kapta tereyağını rengi biraz açılıp iyice yumuşayana kadar mikserin düşük devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırpın. Şekerleri de ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve her eklediğinizde hamura tamamen yedirene kadar çırpmaya devam edin. Vanilyayı ekleyip tekrar çırpın. Fındık ezmesini de ekleyip tamamen karışana kadar çırpın En düşük hızda çırpmaya devam ederken yulaflı karışımı azar azar ekleyin.
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3
Yulaflı karışımı da hamura yedirdikten sonra çikolata parçalarını ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Kabın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yarım saat soğumaya bırakın.
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4
Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kurabiyeleri kenarları koyulaşana dek, yaklaşık 12-14 dakika pişirin.
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5
Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer yandan sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Erimeye başladıktan sonra sütü ekleyip karıştırın. Sosu soğumuş kurabiyelerin üzerine küçük bir kaşık yardımıyla gezdirerek servis yapın.
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