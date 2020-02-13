Çikolatalı Yulaflı Kurabiye Tarifi

Başka bir kapta tereyağını rengi biraz açılıp iyice yumuşayana kadar mikserin düşük devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırpın. Şekerleri de ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve her eklediğinizde hamura tamamen yedirene kadar çırpmaya devam edin. Vanilyayı ekleyip tekrar çırpın. Fındık ezmesini de ekleyip tamamen karışana kadar çırpın En düşük hızda çırpmaya devam ederken yulaflı karışımı azar azar ekleyin.