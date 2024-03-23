Çaylı Kurabiye
Şimdiye kadar yediğiniz kurabiyeleri unutun! Demlenmiş çayla yaptığımız çaylı kurabiyenin ağızda lezzet patlamaları yaratan kıyır kıyır hazzından sonra tarif defterinize bu kurabiyenin reçetesini ilk sıraya yazacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çayı Arnica Demli Stil Rose cam çay makinesinde demleyin. Tereyağı, toz şeker ve yumurta sarılarını bir kaba alıp karıştırın.
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2
Granül kahve ilave edip yoğurun. Demlediğiniz çaydan yarım su bardağı dem ekleyin. Elenmiş un, Kabartma tozu ve vanilyayı katın.
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3
Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan dondurma kaşığı ile yuvarlaklar çıkarın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alın.
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4
Tüm hamura aynı işlemi yaptıktan sonra üzerleri için önce yumurta akına sonra fındığa bulayın.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyenin üzerindeki fındıklar iyice kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ilk sıcağı geçince servis yapın.
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