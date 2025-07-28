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Öğünler Kekler Taze baharatlı kek

Taze Baharatlı Kek

Taze Baharatlı Kek
KOLAY 15 DAKİKA

Taptaze baharatlarla aromalanan bu yumuşacık kek, çay saatlerine hem ferah hem de farklı bir lezzet katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İlk olarak sıvıları karıştırın. Daha sonra kalan malzemeyi ilave edin. Daha sonra kuru malzemeyi ve kıyılmış yeşillikleri ekleyin. İyice karıştırın.
  • 2
    Yağlanmış porsiyonluk kalıplara, üzerlerinden birer parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Kürdan testi yapın.
  • 4
    Üzerini avokado püresi, labne peyniri, kekik ve kuru domatesle süsleyip servis yapın.

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