Taze Baharatlı Kek
Taptaze baharatlarla aromalanan bu yumuşacık kek, çay saatlerine hem ferah hem de farklı bir lezzet katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İlk olarak sıvıları karıştırın. Daha sonra kalan malzemeyi ilave edin. Daha sonra kuru malzemeyi ve kıyılmış yeşillikleri ekleyin. İyice karıştırın.
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2
Yağlanmış porsiyonluk kalıplara, üzerlerinden birer parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Kürdan testi yapın.
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4
Üzerini avokado püresi, labne peyniri, kekik ve kuru domatesle süsleyip servis yapın.
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