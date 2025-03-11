Muzlu Kakaolu Mermer Kek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzları ezerek püre haline getirin.
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2
Derin bir kapta yumurta ve şekeri iyice çırpın. Eritilmiş tereyağı, muz püresi ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışımı iki kaba ayırın. Yarısını sade bırakın. Diğer yarısının içine kakao ekleyip karıştırın.
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3
Ayrı bir kaba un, tuz ve kabartma tozunu eleyin. Yarısını sade karışıma, yarısını da kakaolu karışıma ekleyin. İki karışım da akışkan ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
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4
Orta boy ve baton bir kek kalıbına pişirme kağıdı koyup önce kakaolu kek hamurunu üzerine de sade kek hamurunu dökün. Bir kürdan ile hafifçe karıştırarak dalgalı bir görünüm verin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak 40-45 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelince üzerine muzlu pastacı kreması dökün. Muz dilimleri ve pasta süsleri ile süsleyip servis yapın.
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