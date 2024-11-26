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Meyveli Çikolatalı Mug Kek

Meyveli Çikolatalı Mug Kek

Pratik şekilde hazırlanabilen bu keki porsiyonluk kaplarda da yapabilir ve farklı orman meyveleri de kullanabilirsiniz. Seçim sizin…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma süt, yağ ve vanilya ekleyip iyice karıştırın. Çikolata parçacıklarını da karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı, mug'lara, üzerlerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve 2 dakika soğumaya bırakın. Üzerine çikolata sosu dökün. Ahududu ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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