Meyveli Çikolatalı Mug Kek
Pratik şekilde hazırlanabilen bu keki porsiyonluk kaplarda da yapabilir ve farklı orman meyveleri de kullanabilirsiniz. Seçim sizin…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma süt, yağ ve vanilya ekleyip iyice karıştırın. Çikolata parçacıklarını da karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı, mug'lara, üzerlerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve 2 dakika soğumaya bırakın. Üzerine çikolata sosu dökün. Ahududu ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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