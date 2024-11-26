Meyveli Çikolatalı Mug Kek

Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma süt, yağ ve vanilya ekleyip iyice karıştırın. Çikolata parçacıklarını da karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı, mug'lara, üzerlerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde pay edin.