Damla Çikolatalı Kek
Çikolata parçalarıyla lezzetli damla çikolatalı kek tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle yumurtaları derin bir kapta iyice çırpın. Toz şeker katıp, çırpmaya devam edin. Ayçiçek yağı ve yoğurt ekleyip, karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, un, kakao, damla çikolata ve benmari usulü eritilmiş kuvertür çikolatayı ilave edin.
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2
Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük kek kalıplarınızı yağladıktan sonra yarısına kadar karışımdan koyun ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve servis yapın.
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