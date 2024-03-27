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Türk Kahveli İçecek

Türk Kahveli İçecek
KOLAY 10 DAKİKA

Türk kahvesinin geleneksel lezzetini farklı şekillerde yorumlamaya ne dersiniz? O halde limon ferahlığı ile kahvenin birleştiği enfes tat olan Türk Kahveli içeceği mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Arnica Köpüklü Pro ile şekerli bir kahve yapın. Toz şekeri geniş bir kaseye alın. Üzerine limonu rendeleyin ve elinizle iyice harmanlayın.

  • 2

    Limon suyunu ilave ederek karıştırın. Limonlu karışıma su ve Türk kahvesini de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • 3

    Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine limon dilimi ekleyerekile servis yapın.

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