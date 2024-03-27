Türk Kahveli İçecek
Türk kahvesinin geleneksel lezzetini farklı şekillerde yorumlamaya ne dersiniz? O halde limon ferahlığı ile kahvenin birleştiği enfes tat olan Türk Kahveli içeceği mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Arnica Köpüklü Pro ile şekerli bir kahve yapın. Toz şekeri geniş bir kaseye alın. Üzerine limonu rendeleyin ve elinizle iyice harmanlayın.
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2
Limon suyunu ilave ederek karıştırın. Limonlu karışıma su ve Türk kahvesini de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
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3
Buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine limon dilimi ekleyerekile servis yapın.
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