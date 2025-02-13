Muskatlı Salep
Muskatlı Salep: Kışın soğuk günlerinde sıcacık bir kucaklama! Muskatın eşsiz aroması, iç ısıtan dokunuşuyla, her yudumda sizi kış masalına davet ediyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Orta boy bir tencereye sütü alın ve kısık ateşte kaynatmadan ısıtın.
-
2
Ayrı bir kapta toz salep ve muskatı karıştırın. Bu karışıma ısınan sütten birkaç kaşık alın. Çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Salepli karışımı ısınan sütün içine ekleyin. Üzerine toz şekeri ilave edin.
-
3
Salep koyulaşana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Kıvamı yoğunlaştığında ocaktan alın.
-
4
Hazırladığınız muskatlı salebi fincanlara alın. Üzerine tarçın serpin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL