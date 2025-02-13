Tarif Ara
Öğünler Kahve Muskatlı salep

Muskatlı Salep

Muskatlı Salep
ORTA 10 DAKİKA

Muskatlı Salep: Kışın soğuk günlerinde sıcacık bir kucaklama! Muskatın eşsiz aroması, iç ısıtan dokunuşuyla, her yudumda sizi kış masalına davet ediyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Orta boy bir tencereye sütü alın ve kısık ateşte kaynatmadan ısıtın.
  • 2
    Ayrı bir kapta toz salep ve muskatı karıştırın. Bu karışıma ısınan sütten birkaç kaşık alın. Çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Salepli karışımı ısınan sütün içine ekleyin. Üzerine toz şekeri ilave edin.
  • 3
    Salep koyulaşana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Kıvamı yoğunlaştığında ocaktan alın.
  • 4
    Hazırladığınız muskatlı salebi fincanlara alın. Üzerine tarçın serpin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pratik Boza Tarifi
ORTA 25 DAKİKA

Pratik Boza Tarifi

Türk Kahveli İçecek
KOLAY 10 DAKİKA

Türk Kahveli İçecek

Altın Süt
KOLAY 10 DAKİKA

Altın Süt

Sütlü Soğuk Kahve
KOLAY 5 DAKİKA

Sütlü Soğuk Kahve