Yulaflı ve Kuruyemişli Bar Tarifi

Muzu derin bir kapta çatalla ezin. İçine elinizle küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru kayısı ve kuş üzümü ekleyin. Muzla beraber iyice ezdikten sonra iri kıyılmış kuru yemişleri ekleyin. En son yulaf ve fıstık ezmesi ile susam katıp tüm malzemeyi karıştırın.