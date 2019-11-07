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Yulaflı ve Kuruyemişli Bar Tarifi

Yulaflı ve Kuruyemişli Bar Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Yulaf sabah kahvaltısının vazgeçilmezidir ama bu tarifle sabahtan akşama atıştırmalıklarınızın da vazgeçilmezi olacak! İşte enerjinizi arttıracak yulaflı ve kuru yemişli bar tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Muzu derin bir kapta çatalla ezin. İçine elinizle küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru kayısı ve kuş üzümü ekleyin. Muzla beraber iyice ezdikten sonra iri kıyılmış kuru yemişleri ekleyin. En son yulaf ve fıstık ezmesi ile susam katıp tüm malzemeyi karıştırın.

  • 2

    Yağlı kağıt serilmiş 25x15 cm ebadındaki fırın tepsisine bir parmak kalınlığında yayın. Üzerine bütün cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • 3

    Fırından çıkarıp ılıtın ve dilimleyerek servis yapın.

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