Tahinli Enerji Topları
Sağlıklı atıştırmalıklarınıza bir yenisini ekleyeceğiniz bu tarifle her güne daha dinç başlayacaksınız. Şeker ihtiyacınızı en temiz şekilde karşılayabileceğiniz tarifimizi rahatlıkla tüketebilirsiniz!
Tahinli Enerji Topları Malzemeleri
Tahinli Enerji Topları Yapılışı
1
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Kuru incirle birlikte 5 dakika sıcak suda bekletip süzün. Mutfak robotuna alıp püre haline gelene kadar çekin.
2
Tahin, yulaf ezmesi, çekilmiş fındık, kakao, bal, tarçın ve tuzu ekleyerek yumuşak ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.
3
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizde yuvarlayın.
4
Hazırladığınız topları üç ayrı kasede bulunan susam, Hindistan cevizi veya keten tohumu ile kaplayın.
5
Servis tabağına alıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak veya oda sıcaklığında servis yapın.
