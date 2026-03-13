Tahinli Enerji Topları
KOLAY 15 DAKİKA 12-14 ADET

Sağlıklı atıştırmalıklarınıza bir yenisini ekleyeceğiniz bu tarifle her güne daha dinç başlayacaksınız. Şeker ihtiyacınızı en temiz şekilde karşılayabileceğiniz tarifimizi rahatlıkla tüketebilirsiniz!

Tahinli Enerji Topları Malzemeleri

Tahinli Enerji Topları Yapılışı

  • 1

    Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Kuru incirle birlikte 5 dakika sıcak suda bekletip süzün. Mutfak robotuna alıp püre haline gelene kadar çekin.

  • 2

    Tahin, yulaf ezmesi, çekilmiş fındık, kakao, bal, tarçın ve tuzu ekleyerek yumuşak ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.

  • 3

    Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizde yuvarlayın.

  • 4

    Hazırladığınız topları üç ayrı kasede bulunan susam, Hindistan cevizi veya keten tohumu ile kaplayın.

  • 5

    Servis tabağına alıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Soğuk olarak veya oda sıcaklığında servis yapın.

