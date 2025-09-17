Çilekli ve Muzlu Unsuz Krep
Unsuz, şekersiz ve çok lezzetli! Çilekli ve Muzlu Krep, sağlıklı bir kahvaltı veya atıştırmalık arayanlar için ideal. Taptaze meyvelerle güne tatlı bir başlangıç yapın.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yumurta ve sütü çırpın. Üzerine chia tohumu, yulaf unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı 10 dakika bekletin.
-
2
Yağladığınız tavada önlü arkalı pişirin.
-
3
Soğuyan krebin içine çikolata kreması sürün, dilimlenmiş çilek ve muz ekleyin.
-
4
Üzerini dilerseniz Hindistan cevizi ve meyveyle süsleyip servis yapın.
