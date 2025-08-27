Çilekli Kabak Carpaccio
İncecik dilimlenmiş kabakların taze çileklerle buluştuğu bu hafif carpaccio, yaz sofralarına ferah ve şık bir dokunuş katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabakları ister şerit, ister halka şeklinde ve incecik kesin.
-
2
Bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu ve bir tuzu çırpıp kabak dilimlerini bu sosta 10 dakika marine edin.
-
3
Çilekleri dilimleyin. Kalan zeytinyağı, limon suyu ve tuzla 10 dakika marine edin.
-
4
Çilek ve kabakları servis tabağına dizin. Üzerine dereotu ve peynir serpiştirip servis yapın.
