Tarhanalı Börek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Harç için tarhanayı bir kaba alıp üzerine su ilave edin. Tarhana eridikten sonra fazla suyu kalırsa iyice süzün. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı ayçiçek yağında kavurun.
-
2
Üzerine maydanoz dışında kalan malzemeyi ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanozu katıp karıştırın. Hamur için un, su ve tuzu harmanlayın.
-
3
Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyip iyice yoğurun. 30 dakika üzeri kapalı olarak dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın.
-
4
Oklava yardımıyla açıp bir kenarlarına harcı pay edip, diğer kenarı üzerine kapatın. Kenarlarını nakışlayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL