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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Tarhanalı börek

Tarhanalı Börek

Tarhanalı Börek
KOLAY 30 DAKİKA

Şifa deposu tarhanalı börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için tarhanayı bir kaba alıp üzerine su ilave edin. Tarhana eridikten sonra fazla suyu kalırsa iyice süzün. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı ayçiçek yağında kavurun.

  • 2

    Üzerine maydanoz dışında kalan malzemeyi ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanozu katıp karıştırın. Hamur için un, su ve tuzu harmanlayın.

  • 3

    Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyip iyice yoğurun. 30 dakika üzeri kapalı olarak dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın.

  • 4

    Oklava yardımıyla açıp bir kenarlarına harcı pay edip, diğer kenarı üzerine kapatın. Kenarlarını nakışlayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

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