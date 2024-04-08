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Pratik Pizza

Pratik Pizza
KOLAY 10 DAKİKA

Bol malzemeli pizzaların en güzellerini kendi elleriyle yapmayı kim istemez ki! Pizza yapmaya bir türlü vakit bulamıyorsanız pratik pizza tarifimiz tam size göre!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harcı için kullanacağınız tüm malzemeleri küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve malzemeleri ekleyin.

  • 2

    Orta ateşte karıştırarak 5 dakika kavurun. Baharatlarını ve tuzunu ekleyip ocaktan alın. İki adet lavaşı üst üste koyun. Üstteki kata domates salçasını bir kaşıkla yayın.

  • 3

    Ardından en alta rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Üzerine hazırladığınız iç harcın yarısını ekleyin. İki ucunu katlayarak sıkıca sarın.

  • 4

    Tost makinesinde kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

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