Pratik Pizza
Bol malzemeli pizzaların en güzellerini kendi elleriyle yapmayı kim istemez ki! Pizza yapmaya bir türlü vakit bulamıyorsanız pratik pizza tarifimiz tam size göre!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harcı için kullanacağınız tüm malzemeleri küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve malzemeleri ekleyin.
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2
Orta ateşte karıştırarak 5 dakika kavurun. Baharatlarını ve tuzunu ekleyip ocaktan alın. İki adet lavaşı üst üste koyun. Üstteki kata domates salçasını bir kaşıkla yayın.
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3
Ardından en alta rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Üzerine hazırladığınız iç harcın yarısını ekleyin. İki ucunu katlayarak sıkıca sarın.
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4
Tost makinesinde kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın.
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