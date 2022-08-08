Ev Yapımı Pizza Tarifi

Pizza hamurunu hazırlarken ilk önce kuru mayayı aktifleştirin. Bunun için su ve toz şekeri küçük bir kapta karıştırıp üzerine mayayı ekleyin, 10 dakika bekletin.

Daha sonra un ve tuzu karıştırıp ortasını havuz gibi açın. Bu kısma zeytinyağı ile mayalı karışımı azar azar ekleyin ve bir yandan da yavaşça yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru büyük bir top haline getirin. Zeytinyağı ile yağlanmış geniş bir kaba alın ve üzerini bir bezle örtüp iki katı büyüklüğe erişene dek mayalanmaya bırakın.

Sarımsak, salça, toz şeker, baharat ve rendelenmiş domatesi zeytinyağı ile kavurarak hazırladığınız pizza sosuna en son taze fesleğen ilave edip ocaktan alın.

• Bu sosu makarnalarda kullanabileceğiniz gibi ekmek üstü olarak kahvaltıda da tüketebilirsiniz.

• Hazırladığınız pizza sosuna damak tadınıza göre farklı baharatlar, kavrulmuş dolmalık fıstık veya kıyılmış jalapeno biber de ilave edebilirsiniz.

• Sosu kapaklı bir kavanoza alıp buzdolabında 2-3 gün süreyle saklayabilirsiniz.