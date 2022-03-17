Kandil Simidi
İslam aleminin değerli günlerinden bir olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Paylaşmayı ve iyiliği hatırlatan bu güzel günün simge tatlarından biri de kandil simididir. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır; kandillerle özdeşleşen geleneksel lezzet kandil simidinin malzemeleri nelerdir?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını büyük bir kabın içine alın. Yoğurt, ayçiçeği yağı, şeker, mahlep ve tuzu ilave edip karıştırın. Kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırın.
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2
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve simit şekli verin.
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3
Simitleri yumurta akına bulayın. Bir kısmını susam bulayın. Diğerlerinin üzerine de çörek otu serpin. Simitleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
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4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırında 10 dakika bekletip ılındıktan sonra servis yapın.
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