İslam aleminin değerli günlerinden bir olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Paylaşmayı ve iyiliği hatırlatan bu güzel günün simge tatlarından biri de kandil simididir. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır; kandillerle özdeşleşen geleneksel lezzet kandil simidinin malzemeleri nelerdir?