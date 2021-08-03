Ada Çaylı Tajarin

Dinlenince yumuşayıp merdane ile açılacak kıvama gelecektir. Hamuru bir tabağa alıp streç film ile kaplayın ve yarım saat oda ısısında dinlendirin. Sekiz eşit parçaya ayırıp her bir hamuru unlanmış tezgahta ve merdane yardımıyla yaklaşık 100X15 cm boyutunda, uzun dikdörtgenler halinde açın. Hamurları gevşek rulolar yaparak incecik kesin. Ellerinizle alttan üste doğru hafifçe karıştırarak şeritlerin açılmalarını sağlayın. Haşlamak için su ve tuzu büyük bir makarna tenceresine alıp, yüksek ısıda kaynatın.