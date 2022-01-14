Çavdar Ekmeği
Kahvaltı sofranıza sağlık ve lezzet dolu bir ekmek davet etmeye ne dersiniz? Çavdar ekmeği bundan böyle sofranızın vazgeçilmez ekmeği olmaya aday!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çavdar unu, un, ekşi maya, kuru maya, tuz ve suyu yoğurma kabına alın. Hamur yüzeyi parlak bir hal alana kadar yoğurun.
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2
Üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın. Mayalanan hamura yuvarlak şekil verip üzerini tekrar nemli bir bezle örterek 2 saat kadar daha mayalandırın.
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3
Dinlenen hamurun üzerine temiz bir jilet yardımıyla çizikler atın. 200-220 derece fırında 50 ila 60 dakika pişirin. Ilınana kadar bir ızgara telinin üzerinde bekletin. Servis yapın.
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