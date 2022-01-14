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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Çavdar ekmeği

Çavdar Ekmeği

Çavdar Ekmeği
15 DAKİKA

Kahvaltı sofranıza sağlık ve lezzet dolu bir ekmek davet etmeye ne dersiniz? Çavdar ekmeği bundan böyle sofranızın vazgeçilmez ekmeği olmaya aday!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çavdar unu, un, ekşi maya, kuru maya, tuz ve suyu yoğurma kabına alın. Hamur yüzeyi parlak bir hal alana kadar yoğurun.

  • 2

    Üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın. Mayalanan hamura yuvarlak şekil verip üzerini tekrar nemli bir bezle örterek 2 saat kadar daha mayalandırın.

  • 3

    Dinlenen hamurun üzerine temiz bir jilet yardımıyla çizikler atın. 200-220 derece fırında 50 ila 60 dakika pişirin. Ilınana kadar bir ızgara telinin üzerinde bekletin. Servis yapın.

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