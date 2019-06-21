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Haşhaşlı Baton Ekmek

Haşhaşlı Baton Ekmek
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Haşhaş seviyorsanız buraya, işte size haşhaşlı baton ekmek nasıl yapılır söylüyoruz. Kendi ekmeğimi kendim yaparım diyenlerdenseniz buyurun haşhaşlı baton ekmek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Haşhaş, un, maya, ılık süt, tozşeker ve tuzu derin bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve iki misli kabarması için dinlendirin.

  • 2

    Küp doğranmış kırmızı biber ve mısırı ilave edip, tekrar yoğurun. Yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın ve hamur iki misli olana kadar yine dinlendirin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrol ederek (hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek, servis yapın

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