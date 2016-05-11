Akşam yemeklerinde gazlı içecekler içmek istemiyorsanız, evde marmelat yapacak erikte yoksa ev yapımı çilek suyu tarifi imdadınıza koştu. 1 kilo çilek ile hazırlayacağınız bu soğuk çilek suyunu ister yemekte ister yemekten sonra balkonunuzda otururken içebilirsiniz. Ev yapımı çilek suyu nasıl yapılır detayları...