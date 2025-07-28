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Enginarlı, Ispanaklı Çiçek Ekmek

Enginarlı, Ispanaklı Çiçek Ekmek
ORTA 30 DAKİKA

Enginar ve ıspanakla hazırlanan bu yumuşacık çiçek ekmek, hem sağlıklı hem de sofralara şıklık katan nefis bir tarif

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için geniş bir yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp maya ve toz şekeri koyun. Ilık suyu dökerek 5 dakika bekletin. Üzerine zeytinyağını ve tuzu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
  • 2
    Hamurun üzerini örtün. Oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
  • 3
    İç harcı için tavaya zeytinyağını alın. Kıyılmış sarımsağı ekleyip 1 dakika soteleyin. Ardından küp doğranmış enginarları ilave edin. Orta ateşte 5-6 dakika yumuşayana kadar pişirin.
  • 4
    Kıyılmış ıspanakları ekleyerek suyunu salıp tekrar çekene kadar 4-5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • 5
    Soğuyan harca rendelenmiş mozzarella, beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu ekleyin.
  • 6
    Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın. Hamuru 15 eşit parçaya ayırın. Her parçayı yuvarlayarak bezeler yapın.
  • 7
    Yağlanmış döküm tavaya veya fırın kabına bezeleri çiçek şeklinde dizin. Orta kısmı boş bırakın. Ortada kalan boşluğa hazırladığınız enginarlı harcı yerleştirin. Üzerine rendelenmiş mozzarella serpin.
  • 8
    Hamurun üzerini örtüp 15 dakika ikinci kez mayalanmaya bırakın. Üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık veya sıcak olarak servis yapın.

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