Yer Fıstığı Ezmeli ve Çikolatalı Vegan Kornet
Tatlıya bitkisel bir dokunuş: Yer fıstığı ezmesi ve çikolatanın mükemmel uyumuyla hazırlanan vegan kornet hem serinletici hem de vicdan rahatlatan bir kaçamak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yer fıstığı, muz, Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, agave şurubu, espresso ve çikolata parçacıklarını bir doğrayıcının içine koyup, pürüzsüz olana kadar çekin. Hazırladığınız karışımı bir kaba alıp, derin dondurucuya kaldırın.
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2
Karışım donmaya başladığında 15 dakika arayla, kaşık yardımıyla bir defa karıştırın. Her karıştırma sonrasında yeniden dondurucuya koyun. Bu karıştırma işlemini 2-3 defa tekrarlayın.
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3
Karışım tamamen donduktan sonra dondurma kaşığıyla alıp, kornetlerin üzerine koyun. Dilediğiniz kuru yemiş kırıkları ve soslarla servis yapın.
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