Pratik Vegan Dondurma
Sadece meyveyle bile yapabileceğiniz, çok kolay ve pratik bir vegan dondurma tarifimiz var. Dondurma makinesine ihtiyacınız yok, sadece blender yeterli. Hemen hazırlayabileceğiniz pratik vegan dondurma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzları soyun ve çileklerin saplarını kesin. Derin dondurucuda çok katı olmayacak şekilde bekletin. Donan meyveleri mutfak robotunda çekin.
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2
Bir kaba alıp 15-20 dakika derin dondurucuda bekletin. Ardından dondurma kaşığıyla çıkarıp servis kaselerine pay edin.
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3
Üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyerek servis yapın.
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