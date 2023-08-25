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Pratik Vegan Dondurma

Pratik Vegan Dondurma
KOLAY 30 DAKİKA

Sadece meyveyle bile yapabileceğiniz, çok kolay ve pratik bir vegan dondurma tarifimiz var. Dondurma makinesine ihtiyacınız yok, sadece blender yeterli. Hemen hazırlayabileceğiniz pratik vegan dondurma tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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