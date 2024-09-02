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Keçi Peynirli Banmalık

Keçi Peynirli Banmalık
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Hem sağlıklı hem de lezzetli keçi peynirli banmalık tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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