Çikolatalı Kestaneli Muss

Yumurta aklarını çikolatalı yumurta sarılarına azar azar ve yedirerek ekleyin. 200 ml kremayı kabarana kadar çırpıcı ile çırpın ve bir spatula ile (bu aşamada karışımın sulanmaması için kesinlikte çırpıcı kullanmayın) karıştırarak malzemenin üstüne ekleyin. Kek dilimlerini robottan geçirip kırıntı haline getirin ve kullanacağınız bardakların diplerine koyun. Bardakların yarısına kadar mus koyun. Üzerine kestane ekleyin. Yeniden mus koyup buzdolabında dondurun.