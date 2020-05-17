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Antep Fıstıklı Hurma

Antep Fıstıklı Hurma
KOLAY 10 DAKİKA

Hurma ile enfes bir ikramlık hazırlayabilirsiniz. Hurma ve çikolatanın buluştuğu Antep fıstıklı hurma tarifi.

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Sofra’da Bu Ay

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