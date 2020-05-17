Antep Fıstıklı Hurma
Hurma ile enfes bir ikramlık hazırlayabilirsiniz. Hurma ve çikolatanın buluştuğu Antep fıstıklı hurma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hurmaların üst kısımlarına kesik atarak şeklini bozmadan çekirdeklerini çıkartın. Her birinin içine 2'şer adet badem yerleştirin.
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2
Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve hurmaların kesilmiş uçlarını çikolataya batırıp Antep fıstığına bulayın.
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3
Donması için pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine dizin. Çikolatası tamamen donduktan sonra servis yapın.
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