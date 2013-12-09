Tarif Ara
Öğünler Çorbalar Kırmızı biber çorbası tarifi

Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

ORTA

İçinizi ısıtacak olan kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkarıp,1 su bardağı suda haşlayın. Zarlarını soyup, kırmızı biberle birlikte blenderden geçirin. Ayrı bir yerde unu sıvı yağda kavurun. Biber püresini ilave edip, 1-2 dakika karıştırın. Tavuk suyu ve sütü ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Karalahana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Karalahana Çorbası

Badem Çorbası
ORTA

Badem Çorbası

Yarpuzlu Ayran Aşı Tarifi
ORTA 20 DAKİKA

Yarpuzlu Ayran Aşı Tarifi

Şifa Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Şifa Çorbası