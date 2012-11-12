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Enginar Çorbası Tarifi

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Sofranıza renk katacak enginar çorbası tarifini mutlaka deneyin. Enginar çorbası nasıl hazırlanır? Enginar çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    TEREYAĞINI eritip, ince kıyılmış enginarları ve soğanı birkaç dakika sote edin. Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun. Su, sirke ve kremayı katın.Tuz ve beyazbiber ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılıtın ve blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp kaynatın. Üzeri için bir adet enginarı ince dilimleyin. Unu tuz, karabiber ve pulbiberle karıştırın. Enginarları önce unlu karışıma, daha sonra galeta ununa bulayın. Tereyağında önlü arkalı kızartın. Enginar çorbasının üzerine ekleyip servis yapın.

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