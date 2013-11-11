Zencefilli Kızılcık Çorbası Tarifi

Çorba için soğan ve sarmısağı iri küp şeklinde doğrayıp, tereyağında soteleyin. Kızılcık, tavuk suyu, zencefil ve tuz ilave edip kaynamaya bırakın. Blenderden geçirip, kenara alın. Kızılcık marmeladı için kızılcık, tozşeker, su ve naneyi birlikte kaynatın. Ocaktan alıp, blenderden geçirin ve püre haline getirin. Tereyağı ekleyip karıştırın. Kıtır ekmek için unu derin bir kaseye alın. Ayrı bir yerde maya, tozşeker ve 1 çorba kaşığı ılık suyu karıştırıp, una ilave edin. Süt, zeytinyağı, biberiye ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Yufkadan biraz kalın şekilde açıp, dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kıtır ekmeklerin üzerlerine kızılcık marmeladı sürün. Çorbayı dilediğiniz şekilde süsleyip, marmelatlı kıtır ekmekle servis yapın.