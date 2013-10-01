Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi
Bu harika lezzetli ve besleyici çorba, çok eskilerden itibaren her yöremizde farklı tariflerle yapılmaktadır. Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli sebze çorbası servisi ve tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Et suyu ve su karışımında kabukları soyulmuş kereviz, havuç, soğan ve patatesi haşlayın. Haşlanmış sebzeleri blenderden geçirin ve tencereye alın. İçine şehriyeyi atıp kısık ateşte pişirin.
-
2
Diğer tarafta yumurta sarısı, süt, limon suyu ve tuzu çırparak hazırladığınız terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL