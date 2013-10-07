Tavuklu Kereviz Çorbası
Farklı ve lezzetli olan tavuklu kereviz çorbasının Türk mutfağında ayrı bir yeri vardır. Peki ama tavuklu kereviz çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini küp doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 30 dakika haşlayın. Kereviz, patates ve havucu soyup iri parçalar halinde doğradıktan sonra başka bir tencereye alın.
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2
Üzerine pirinç ve kereviz yaprağını koyun. 7 su bardağı su ilave edin. Ocağa oturtup sebzeler yumuşayana dek pişirin. Suyuyla birlikte blendere alın. Üzerine haşlanmış tavuk etini ekleyip birlikte çekin.
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3
Yeniden tencereye alıp, 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ayçiçeği yağı küçük bir kaba alıp kızdırın. Fesleğeni ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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