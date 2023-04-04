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Öğünler Çorba Soğan çorbası

Soğan Çorbası

KOLAY 15 DAKİKA

Vücut direncini artıran, iştah açan bir çorba tarifimiz var sırada. İşte soğan çorbası tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabukları temizlenmiş soğanları ve sarımsakları Arnica blender setinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın

  • 2

    . Üzerine soğan-sarımsak karışımını, tuzu ve baharatları ilave edip ara sıra karıştırarak soteleyin. Sıcak sebze ya da et suyunu katın.

  • 3

    Sirkeyi ilave edip 30 dakika kısık ısıda pişirin. Üzeri için küp doğranmış ekmeği tavada bir iki kez çevirin. Tereyağı ve kekik ilave edin. Ekmek iyice renk değiştirene kadar kızartın.

  • 4

    Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine ekmekleri yerleştirin. Peynir serpip sıcak olarak servis yapın.

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