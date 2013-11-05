Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi

Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın ve balığı ilave edip, bu şekilde 10 dakika bekletin. Diğer taraftan kıyılmış sarmısak ve soğanı ayçiçek yağda soteleyin. Un ekleyip, pembeleşene kadar kavurun ve çorbanın içine katın.