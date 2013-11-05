Sebzeli Dil Balığı Çorbası Tarifi
Sağlıklı ve doyurucu bir çorba olan sebzeli dil balığı çorbası nasıl hazırlanır? İşte sebzeli dil balığı çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Balıktan fileto çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Havuç, patates, kabak, brokoli ve biberleri küp şeklinde doğrayıp geniş bir tencereye alın. Suyu ekleyip, haşlamaya bırakın.
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2
Sebzeler yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatın ve balığı ilave edip, bu şekilde 10 dakika bekletin. Diğer taraftan kıyılmış sarmısak ve soğanı ayçiçek yağda soteleyin. Un ekleyip, pembeleşene kadar kavurun ve çorbanın içine katın.
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3
Bezelye ekleyin ve tuz ile karabiberini ayarlayıp, 15 dakika pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan almaya yakın içine kıyılmış dereotu ilave edin ve sıcak olarak servis yapın.
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