Patates Çorbası Tarifi
Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patateslerin kabuklarını temizleyip, dörde bölerek tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyuyla birlikte blenderden geçirip, 1 çay kaşığı tuz ve kimyon ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın.
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2
Ayrı bir yerde kıyma ve tuzu iyice yoğurun. Minik köfteler yapıp, 1 yemek kaşığı tereyağında kızartın. Köfteleri yağıyla birlikte çorbaya ekleyip 5 dakika pişirin.
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3
Üzeri için kalan 1 yemek kaşığı tereyağında pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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