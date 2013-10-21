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Patates Çorbası Tarifi

Patates Çorbası Tarifi
ORTA

Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patateslerin kabuklarını temizleyip, dörde bölerek tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyuyla birlikte blenderden geçirip, 1 çay kaşığı tuz ve kimyon ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın.
  • 2
    Ayrı bir yerde kıyma ve tuzu iyice yoğurun. Minik köfteler yapıp, 1 yemek kaşığı tereyağında kızartın. Köfteleri yağıyla birlikte çorbaya ekleyip 5 dakika pişirin.
  • 3
    Üzeri için kalan 1 yemek kaşığı tereyağında pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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