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Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi

ORTA

Değişik, doyurucu ve lezzetli bir çorba olan közlenmiş patlıcan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyun ve bir kaşıkla ezin. Tereyağını bir tencereye alıp unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine patlıcan ve ince kıyılmış domatesi ekleyin. Nişastayı sütle açıp tencereye ilave edin. Et suyunu tencereye katın ve bir-iki taşım kaynatın. Çorbayı ocaktan alıp çırpılmış yumurta akı, muskat, beyaz biber ve tuz katın. Yeniden ocağa oturtun. Kekiği ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, ince kıyılmış domatesi hafifçe çevirin. Çorbanın üzerine ekleyerek servis yapın.

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