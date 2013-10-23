Kimyonlu Nohut Çorbası
Herkesin sevdiği nohut çorbasının soslu hali olan kimyonlu nohut çorbası sofranızdan eksik etmeyin. Kimyonlu nohut çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu süzüp, sonra kullanmak üzere kenara ayırın.
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2
Ayçiçeği yağı ve tereyağını tencereye alıp, küp doğranmış soğanı kavurun. Sarımsak ve doğranmış domates ilave edip, soteleyin. Küp doğranmış kereviz ve halka doğranmış havuç ekleyip 5 dakika daha kavurun.
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3
Üzerine un serpip, kenara ayırdığınız nohut suyunu ekleyin. Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kimyon, tuz ve karabiber ekleyip, nohut ilave edin. Defne yaprağı ve pirinç katıp, pirinç yumuşayana dek pişirin.
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4
Limon suyu ilave edip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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