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Kimyonlu Nohut Çorbası

Kimyonlu Nohut Çorbası
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Herkesin sevdiği nohut çorbasının soslu hali olan kimyonlu nohut çorbası sofranızdan eksik etmeyin. Kimyonlu nohut çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Nohudu bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün 4 su bardağı su ile haşlayın. Suyunu süzüp, sonra kullanmak üzere kenara ayırın.
  • 2
    Ayçiçeği yağı ve tereyağını tencereye alıp, küp doğranmış soğanı kavurun. Sarımsak ve doğranmış domates ilave edip, soteleyin. Küp doğranmış kereviz ve halka doğranmış havuç ekleyip 5 dakika daha kavurun.
  • 3
    Üzerine un serpip, kenara ayırdığınız nohut suyunu ekleyin. Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Kimyon, tuz ve karabiber ekleyip, nohut ilave edin. Defne yaprağı ve pirinç katıp, pirinç yumuşayana dek pişirin.
  • 4
    Limon suyu ilave edip ocaktan alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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