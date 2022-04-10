Karnabahar Çorbası
Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için sütün yumuşaklığını, karnabaharın lezzetini harmanlayan enfes bir Karnabahar Çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanı yemeklik doğrayıp bir tencereye alın. Zeytinyağı ekleyip kavurun.
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2
Üzerine yıkayıp çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Karnabahar pişince içine badem sütü ve suyu ekleyin.
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3
Tuz ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Blenderde çekip kaselere pay edin. Üzeri için zeytinyağını bir sos tavasına alın. Toz kırmızıbiberi ekleyip biraz ısıtın. Çorbanın üzerine gezdirip bademle süsleyin ve servis yapın.
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