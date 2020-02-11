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Karalahana Çorbası

KOLAY 10 DAKİKA

Karalahana çorbası tarifi Karadeniz yöresine ait yöresel bir lezzettir. Sağlıklı karalahana çorbası yapımı oldukça kolaydır. Tam kıvamında karalahana çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Lahanayı incecik kıyın. Yemeklik doğranmış soğanı 1 yemek kaşığı tereyağında kavurun ve su ekleyin. Beyaz mısır yarması ve kuru fasulyeyi de katın.

  • 2

    Lahanayı da ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın (çorba kaynadıkça suyu azalırsa biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz). En son su ile açtığınız mısır unu ve tuz ile karabiberi ekleyip bir taşım daha kaynatın.

  • 3

    Kalan 1 yemek kaşığı tereyağında kıyılmış sarmısağı soteleyin ve çorbaya gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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