Isırgan Çorbası Tarifi

Yıkadığınız ısırganın sadece ince dallarını ve yapraklarını alıp, incecik kıyın. Bir tencereye ayçiçeği yağı alıp, çok ince doğradığınız soğan ve havucu ekleyin. Pembeleşene dek karıştırın. Salçayı katıp biraz daha soteleyin. Isırganları tencereye ilave edin.