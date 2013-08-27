Hamsi Çorbası

Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ve patatesi katarak 20 dakika kaynatın. Kuşbaşı şeklinde doğranmış hamsileri, tuzu, karabiberi, defne yaprağı ve kremayı ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Defne yapraklarını içinden alıp, sıcak olarak servis yapın.